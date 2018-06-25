Самая сексуальная полицейская Украины Милевич показала интимные фото

Известная сотрудница Национальной полиции Людмила Милевич, которая в Сети приобрела статус "самой сексуальной полицейской" страны, поделилась с подписчиками своего блога пикантными фото личной фотосессии.

Полисвумен опубликовала снимки в Instagram-сториз, вызвав ажиотаж среди 70 тысяч пользователей, которые пристально следят за обновлениями страницы.

Сюжет снимков заключается в том, что девушка постепенно избавляется от различных элементов своей одежды, оставшись на последней фотографии топлес. Милевич позирует сначала в кожаном плаще, однако в итоге остается только в черных мини-шортах, которые эффектно подчеркивают стройную фигуру полицейской.

Напомним, ранее Милевич показала свою прогулку на роликах, на которую надела короткие шорты и спортивный топ.