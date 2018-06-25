"Надя, ты поправилась". Дорофеева позировала в купальнике и халатике, фото

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в черном купальнике и халатике.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 129 тысяч лайков.

Исполнительница позировала на пляже на фоне моря. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Наадяя, ты поправилась", — написала 57dasha56. "Без обид, но немножко не успела похудеть к лету...))", — отметила miloslava004. "Она не поправилась, это камера полнит", — считает katiamiazin. "Надя, ты ссссупер!!!!!!!!!!", — похвалила zeynalovaamalia.

Ранее Надя Дорофеева рассказала, что впервые снимается в полнометражном фильме. Певица исполнит роль в романтической комедии "Я, ты, он, она", ее коллегами по ленте стали актеры "95 Квартала" Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.