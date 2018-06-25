"Дачница". Регина Тодоренко позировала без макияжа

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Интернет фотографию, на которой она запечатлена без макияжа.

Фото было сделано на даче в Одессе, за 18 часов оно собрало более 284 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"А я уже на даче и собрала с племянником ведро черешни иииихааааа) Дачница", — подписала снимок ведущая.

Ранее появились слухи, что Регина Тодоренко имеет роман с российским певцом Владом Топаловым. Телеведущая подогрела молву, опубликовал в соцсети фото, на котором обнимает артиста.