Глазам не верю: Алла Пугачева в полупрозрачной блузке без нижнего белья "порвала" Сеть

Легендарная российская певица Алла Пугачева поразила поклонником своим видом на последней фотографии, которой поделился ее муж Максим Галкин.

На снимке, который артист опубликовал на своей странице в Instagram, Пугачева позирует в белой полупрозрачной блузе с глубоким декольте. Поклонники заметили, что на Примадонне нет нижнего белья.

"Всем желаем прекрасного настроения!", - подписал фото Галкин.

Фанаты Пугачевой меньше чем за сутки поставили снимку около полумиллиона лайков, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров также отметился, назвав Примадонну "королевой".

"Потрясающий наряд, молоденькая, выглядите просто обалдеть", "Прекрасная Алла Борисовна! Классная блуза!", "Хороша собой. Одета со вкусом. Естественна и прекрасна", "Когда женщина любит, и ее любят, она расцветает", "Как всегда шикарна", - расхваливали фото поклонники.

Ранее Алла Пугачева поразила фанатов внешностью.