Накачай попу как у Ким: Кардашьян показала, как тренирует знаменитые ягодицы

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст показала, как она качает свои знаменитые ягодицы.

Ким выложила в Snapchat комплекс упражнений, благодаря которым она поддерживает самую знаменитую часть тела в спортивной форме.

Звезда занималась в черных леггинсах, белой майке и белых кроссовках.

Некоторые поклонники обвиняют Ким в том, что ее попа – вовсе не результат усердных тренировок, а работа пластического хирурга по установлению ягодичных имплантатов.