Модель из соцсетей: как голая Юлия Логачева "может растопить лед"

Юлия Логачева – модель из Москвы. Девушка часто снимается в пикантных фотоссесиях: то рекламируя нижнее белье, а то и вовсе в стиле ню.

В большинстве своем за это ее и любят подписчики. У Юлии 71 тысяча подписчиков в Instagram и более 6 тысяч – во "ВКонтакте".

Коронной фишкой модели можно считать снимки в черно-белых тонах: их у нее немало, и все о6ни вызывают явное восхищение у ее поклонников.

К примеру, о первой фото в галерее пользователь nick_dovgoчб написал: "Прекрасно передает свет, жар и разморенное беззаботное состояние".

Пользователь Игорь Мищенко считает, что Юлия на снимках – "сама нежность" и вообще "такая девушка может растопить лед Антарктиды".

Ее часто называют "шикарной девушкой", а ее снимки – "сексуальными".

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