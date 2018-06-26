Без лифчика. Одесская Барби поделилась пикантным селфи

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть селфи, на котором она запечатлена без лифчика.

Пикантное фото было сделано в американском городе Санта-Моника, оно собрало тысячи лайков, говорится на странице нашей соотечественницы в Instagram.

"Я думаю, что виной полному телосложению и постоянному желанию есть не только синтетическая еда с вкусовыми наркотическими добавками и не только различные паразиты, которые живут в теле таких людей, управляя их поведением!.. также существует множество энергетических паразитов — имплантов, которые также заставляют людей неуемно есть!", — подписала снимок девушка.

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети фотографией, на которой позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительный снимок сделан в столице Мексики Мехико, посмотреть его можно здесь.