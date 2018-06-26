"Естественная красота". Анна Семенович поделилась снимком без макияжа

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена без макияжа.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 80 тысяч лайков.

"Вот лежу под Солнцем и думаю, как же круто путешествовать, летать в разные места и менять свои взгляды на жизнь! Чему-то учиться у других людей и развиваться, а главное — не бояться менять свое мнение и понимать, что все не вечно…", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Мне очень нравится здесь Анечка... вы выглядите оооочень здорово... естественная красота...", — отметила ninagg1960. "Нечасто встретишь ненакрашенную и реально красивую звезду) Красотка)", — написала infinity_on_highh. "Плохо выглядишь", — считает digital006.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, она считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.