Ким Кардашьян показала фигуру в стрингах и топе, который еле удерживал ее грудь

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным селфи.

Фигуристая звезда не стесняется выкладывать свои фото, где она запечатлена практически обнаженная. На своей странице в Instagram она показала снимок, на котором позирует сидя в своей гардеробной. Из одежды на Ким лишь узкий топ и черные стринги.

Меньше чем за сутки пользователи оценили снимок в 3,5 миллионов лайков.

Ранее Ким Кардашьян показала, как тренирует знаменитые ягодицы.