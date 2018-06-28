Анфиса Чехова призналась, какую часть тела мужчины считает самой сексуальной

40-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, какая часть тела мужчины для нее самая сексуальная.

В интервью Starhit.ru Чехова призналась, что ее больше всего привлекает в мужчинах.

"Всегда выбирала представителей противоположного пола, которые волновали. Делала это страстно, пламенно и быстро. Все мои романы – прыжки в омут. Никогда не искала спонсора для решения финансовых проблем, не включала расчет. Любовь для меня – исключительно удовольствие", - призналась Чехова, и добавила, что "самым сексуальным местом у мужчины" считает волосатую грудь.

Не смотря на то, что ведущая в любовь ныряет с головой, она не готова пойти ради мужчины на несколько поступков.

"Даже если избранник будет очень просить, я никогда не сделаю пластическую операцию, не сменю пол, не брошу ребенка", - отметила Чехова.

Она также призналась, что не переносит жадность, неуважение к женщине и отсутствие воспитания.

Ранее постройневшая Анфиса Чехова похвасталась аппетитной фигурой в купальнике.