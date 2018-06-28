Позировала в лифчике. Глюкоза поделилась чувственным фото

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть чувственную фотографию — на ней она запечатлена сидящей на стуле на природе в черном лифчике.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день оно собрало более 43 тысяч лайков.

"Чувства — самая яркая часть нашей жизни", — подписала снимок исполнительница.

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой запечатлена в латексном боди и в босоножках. Ряд интернет-пользователей похвалили соблазнительный снимок, посмотреть его можно здесь.