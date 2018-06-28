Пэрис Хилтон позировала с почти обнаженной грудью, фото

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон — выложила в Интернет фотографию, на которой позирует в блестящем наряде без лифчика.

Девушка поделилась снимком из Международного аэропорта им. Джона Кеннеди, расположенного в американском Нью-Йорке, говорится на ее странице в Instagram.

На фото манекенщица запечатлена в блестящем наряде с почти обнаженной грудью, которая оказалась в центре внимания. Снимок собрал десятки тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.