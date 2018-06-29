В центре внимания — грудь. Американская модель похвасталась новым соблазнительным фото

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть новую сексуальную фотографию — на ней она запечатлена в черном топике с завязками и в лосинах.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 770 тысяч лайков.

На фото девушка позирует в соблазнительной позе на фоне воды, в центре внимания оказалась ее грудь.

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.