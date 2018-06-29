"Ничего себе пресс у Веры!": дочь Брежневой поделилась пикантным фото с мамой в бикини

17-летняя дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками пикантным фото с мамой в купальниках.

На снимке, который дочь исполнительницы опубликовала на своей странице в Instagram, они с Брежневой позируют в купальниках, Соня стоит боком. На певице надет телесный купальник и белый халат, на Соне – черный купальник.

"Like mother, like daughter", - подписала фото Соня.

Подписчики не ожидали увидеть такое фото, меньше чем за сутки оно набрало больше 17 тысяч лайков, и множество восторженных комментариев.

"Ну это же чистый секс", "Ничего себе пресс у Веры!", "Невероятные красотки!", "Ножки просто вау", "Сначала подумала, что голая... показалось", "Как подружки", - расхваливали фото подписчики.

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