"Сексуальность этого видео зашкаливает": Седокова топлес призналась о любви к эксгибиционизму

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взволновала поклонников новым видео.

На своей странице в Instagram она поделилась роликом, в котором позирует на яхте в окружении подруг топлес.

"Если посчитать общее количество детей у девушек на этом видео, получится 16!! Добавить еще четверых @domokhozi и получится 20. Если что, у нас общие не только дети, любовь к системно - векторной психологии и эксгибиционизму. У нас общее желание развиваться и получать от этого удовольствие! Спасибо Вам за эти дни, мои девочки", - написала Седокова.

Мнения подписчиков разделились: одни считали, что маме троих детей не стоит так откровенно выставлять свои прелести на всеобщее обозрение.

"Позорное видео", "Шкуры…", "Выставили сиськи", - критиковали юзеры.

Другие же отметили, что восхищаются Аней и ее фигурой.

"Уфффф какие жаркие девчули", "Девушки красотки, сексуальность этого видео зашкаливает", "Восхищаюсь каждой, совмещать материнство, любимое дело, отдых и так выглядеть))Аня, Вы большая умничка, пример для меня", "Хорошие кошки", - восхищались поклонники.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 28 Июн 2018 в 1:56 PDT

Ранее стало известно, почему Седоковой запрещают видеться с дочерью.