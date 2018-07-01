"Вот это жара": Даша Астафьева удивила новой эротической выходкой на концерте

Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками провокационными фото с концерта в Киеве.

Сексапильная брюнетка опубликовала на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков. На которых Даша запечатлена в обтягивающем брючном костюме. Вместе с "подтанцовкой" певица устроила эротическое представление, сексуально изгибаясь и имитируя половой акт.

"Хочу поблагодарить всех, кто вчера помогал нам сделать эту ночь незабываемой. Я ничего не помню", - подписала фото Астафьева.

Поклонники, которые только и ждут от Даши подобных фото, расхвалили ее фигуру.

"Вот это жара", "Ну и ноги", "Фигура огонь!", "Ах Даша, многих ли ты свела с ума", - расхваливали подписчики.

Ранее Даша Астафьева показала изнурительную тренировку в спортзале.