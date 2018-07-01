"Как порнозвезда". Анна Семенович показала фото в коротком платье с глубоким вырезом

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в коротком платье с глубоким вырезом.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за час он собрал более 52 тысяч лайков.

На фото артистка запечатлена сидящей на кресле, в центре внимания оказалась ее пышная грудь.

"Как же я люблю свою работу!!! Люблю радовать людей на концертах, смешить вас в клипах и улыбать в своих постах. Мне хочется, чтоб все вы радовались жизни, любили себя и людей вокруг…", — подписала снимок Семенович.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Как порнозвезда", — считает evseevalexey999. "Ну и душа", — написал kravecpavel. "Мило, красиво, достойно", — похвалил romanov3954.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, она считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.