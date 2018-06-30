150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей решилась на обнаженную фотосессию: фото 18+

Известная своими революционными взглядами относительно веса и внешности женщин plus-size модель Тесс Холлидей обнажилась перед объективом фотоаппарата.

"Сначала я говорила: "Я здорова, мой холестерин в норме, у меня нет высокого кровяного давления, у меня нет диабета" ... Реальность заключается в том, что я не должна ничего объяснять и доказывать, что я здорова или нет, потому что это только мое дело", -подписала решительная девушка свой снимок в Instagram.

Холлидей показала украшенное татуировками обнаженное тело на фоне подсохшей травы. В сексуальной позе девушка расположилась на небольшом покрывале, откровенно и без стеснения демонстрируя свои пышные формы.

Напомним, 27-летняя модель, имеющая в активе титул "Мисс бум-бум" за "Самые лучшие ягодицы Бразилии" Сьюзи Кортес оголила пятую точку в поддержку сборной на российском ЧМ-2018 и предрекла ей и хавбеку Филиппе Коутиньо успех.