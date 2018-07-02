Известная фитнес-модель похвасталась перед фанатами тренированным телом и громадной грудью: фото 18+

Известная бодибилдерша и фитнес-модель из Швейцарии Синди Ландольт побаловала фанатов откровенными фотографиями.

Целую серию снимков девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram − как бы хвастаясь недавно сделанной операцией по увеличению груди и вставленными громадными силиконовыми имплантантами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фитнес-модель из Австралии показала на фото свою идеальную грудь.