Девушка дня Instagram: горячая блондинка Даяна Гудич

Даяна Гудич перебралась из Балкан в Калифорнию учиться в университете, и собиралась заниматься социологией, но судьба распорядилась иначе.

Еще на первом курсе яркую блондинку заметили скауты из FHM. Университет красотка так и не закончила, зато на подиуме появилась новая звезда.