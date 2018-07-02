Группа Mozgi снялась в пикантной фотосессии с полуобнаженными блондинками, фото 18+

Украинская группа Mozgi снялась в откровенной фотосессии с горячими блондинками для журнала XXL.

На сайте издания появились фото, как артисты устроили "влажный пляжный движ" возле бассейна с фигуристыми моделями.

На обложке засветились Потап, Позитив и Дядя Вадя, а на страницах журнала им компанию составили еще два участника группы Mozgi – Рус и Эд.

Красотки снимались в откровенных купальниках, и без них, а участники группы не стесняясь позировали с ними.

Ранее Время и Стекло, Потап, Michelle Andrade и Дядя Ваня впервые спели вместе на украинском языке.