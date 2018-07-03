Девушка дня Instagram: звезда Playboy и красотка-болельщица Мария Лиман

Мария Лиман – российская телеведущая и фотомодель. Девушку пригласили сняться для обложки украинского Playboy, а в конце 2015 года журнал Playboy назвал Марию Лиман самой красивой девушкой 2015 года — Playmate of the Year — и устроил в честь этого события вечеринку в одном из киевских клубов.

Мария также участвовала в фотосессии для календаря Playboy. Сейчас девушка активно поддерживает сборную России на ЧМ-2018 с помощью горячих фото в своем Instagram.