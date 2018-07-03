"Какие дыньки": Анна Седокова возбудила фанатов эротичным фото своей груди

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото своего декольте.

На своей странице в Instagram она выложила селфи, на котором позирует в красном купальнике, однако его рассмотреть не удается – все внимание сфокусировано на пышной груди артистки. И еще, судя по подписи к фото, она показала еще и попу своей подруги.

"На самом деле, эта фотка должна показать великолепное мастерство фотографии от @domokhozi , нереально красивую попу @ksu.m0430 и божественный купальник от @boudoir_by_alinailina. И да, я помню про свой должок с бананом. Я всё помню и начинаю воплощать", - написала Седокова.

Поклонники удивились такой откровенности артистки, кто-то отметил, что такие фото не стоит выкладывать, другие же просили от Седоковой больше подобных снимков.

"Анна, вы молодец, секс просто", "Какой ракурс!", "Ууууууу огонь", "Нужно выставлять! Есть же, что показать!", "Я аж едой поперхнулся", "Вдох, выдох. Анна, ли это. Огонь купальник, родинка великолепна!", "Какие дыньки", - расхваливали подписчики.

Ранее Анна Седокова похвасталась пышной грудью.