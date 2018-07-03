В топе без бюстгальтера: Tayanna появилась в сексуальном образе на обложке журнала

Известная украинская певица Tayanna стала героиней нового номера журнала Pink. Она снялась в стильной фотосессии в разных нарядах: в кроп-топе из денима, пластиковом прозрачном плаще, свободных джинсах, джинсовой юбке с рюшами.

Главный образ для обложки издания подобрали соблазнительный: красный топ с откровенной зоной декольте и без бюстгальтера, а также джинсы с разрезами по бокам.

На страницах издания можно найти интервью артистки – она рассказала о своем детстве, младших братьях, комплексах, сложностях в отношениях, о творческом тандеме с Аланом Бадоевым и о материнстве.

"Беременность и материнство полностью меня преобразили. Я стала другим человеком. Изменения произошли в отношении к себе, к своему телу, к близким, ко многим вопросам – и бытовым и философским", - призналась артистка.

Также певица призналась, как появился ее псевдоним, который придумал для нее Алан Бадоев.

"Алан видит во мне многогранность и загадочность, отсюда и название "Тайны Тани" - Tayanna. Красивый лаконичный псевдоним, который созвучен с моим именем", - отметила певица.

Она также поделилась, как ей удается поддерживать шикарную физическую форму. По ее словам, она не ест мясо, и отказалась от сладкого.

"Для меня важен ежедневный рацион правильного и здорового питания: не кушаю сладкое и давно перестала употреблять мясо. Мне хочется мотивировать женщин заниматься своим телом, следить за питанием, вести активный образ жизни и наконец-то полюбить спорт", - отметила Tayanna.

Ранее Tayanna поделилась подробностями о воспитании сына.