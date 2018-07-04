В трусиках, но без лифчика. Американская модель позировала топлес на фоне голубой воды

Известная американская бикини-модель Алексис Рен в Интернете поделилась фотографией, на которой запечатлена в трусиках, но без лифчика на фоне голубой воды.

Снимок топлес девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за 22 часа он собрал более миллиона лайков.

"… проснулась рядом с какой-то голубой водой в белом здании…", — подписала фото манекенщица.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.