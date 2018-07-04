Девушка дня Instagram: модель с идеальным телом Валентина Гришко

Валентина Гришко родилась в Красноярске, затем переехала в Омск. Отучилась в Омском государственном педагогическом университете на PR-менеджера. Сейчас модель проживает в Москве. Девушка умеет рисовать, катается на сноубордах и любит отдых в теплых краях.

Валентина покорила своих подписчиков в Instagram откровенными фото в нижнем белье и откровенных купальниках, иногда она выкладывает фото, где она запечатлена абсолютно обнаженная.