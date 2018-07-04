"Космическая": Ирина Билык покорила фанатов стильным образом, и удивила новым талантом

Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась с фанатами фото необычного наряда.

На снимках, которые певица выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в удлиненной толстовке синего цвета и высоких джинсовых ботфортах. Певица не стала надевать юбку, либо шорты, поэтому толстовка ей послужила платьем.

Задний фон артистка решила заменить с помощью фоторедактора.

"В перерывах между гастролями люблю почувствовать себя художником. А чем вы занимаетесь в свободные минутки?", - спросила фанатов артистка.

Поклонники восхитились нарядом знаменитости, и назвали ее "молодой модняшкой".

"Королева!", "Классная молодая модняшка", "Космическая", "Как всегда космическая и запоминающаяся", "Королева", - расхваливали подписчики.

Ранее Ирина Билык показала подросшего сына на новом фото.