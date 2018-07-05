"Опять жопа!": Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за фото в купальнике

Российская певица Ольга Бузова отправилась отдыхать на яхте, и решила поделиться с фанатами новым снимком.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена на яхте в синем слитном купальнике. К камере певица стоит спиной, акцентируя внимание на свою попу.

Подписчики отметили, что им уже надоело постоянно видеть фото попы Бузовой – певица часто выкладывает фото своей фигуры сзади.

"Реально уже бесит, везде одну свою пятую точку выставляет и все", "Опять жопа!", "Совершенно простая фигура, тысячи таких", "Это не она будет, если свою жопу не покажет", - критиковали юзеры.

Другим же и фигура, и купальник артистки понравились, и они не жалели комплиментов.

"У тебя формы огонь, худенькая, стройная! ", "Очаровательный попец", "Ножки очень стройные и красивые - приятно посмотреть", "Купальник суперский", - хвалили юзеры.

Ранее Ольга Бузова заинтриговала фанатов личным признанием.