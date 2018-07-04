Пикантно: Тина Кароль восхитила формами в прозрачном боди

Известная украинская певица Тина Кароль вновь удивила своих поклонников – на этот раз певица выложила фото в прозрачном боди.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз певица выложила фото с примерки одежды дизайнеров украинского бренда LUVI. Образ артистка дополнила массивным колье и белыми сапогами на каблуках.

Сквозь прозрачную сетку желтого боди отчетливо видны шикарные формы артистки.

Ранее Тина Кароль покорила фанатов фигурой в платье с пикантными разрезами.