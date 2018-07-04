"Что за волшебная попка!": как Кейтлин Безос соблазняет поклонников косплеями в стиле ню

Кейтлин Безос (Kaitlyn Bezos) – она же Кейтлин Сирагуза, она же Amouranth – модель и художник по костюмам, которая профессионально занимается косплеем. Причем практически все фото – весьма пикантны.

Девушка из Хьюстона (штат Техас в США) не стесняется демонстрировать подписчикам свою аппетитную попку и дразнить соблазнительной грудью. Видимо, поэтому у нее столько фанатов: только в Instagram у девушки почти 750 тысяч подписчиков.

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Для своих костюмов Кейтлин использует различные материалы, в том числе кожу, смолу и даже кольчугу.

В комментариях нередко можно встретить заявления из серии: "Что за волшебная попка!", "Какая же ты секси!", "Я влюблен в ваше тело" и т.п.

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