"Шикарная попа": экс-"Виа-Гра" похвасталась аппетитными формами в бикини

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась пикантным фото с отдыха в городе Италии Форте-деи-Марми.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком в черном слитном купальнике – Димопулос позировала на фоне воды, акцент на фото она сделала на свою аппетитную попу, которую расхвалили ее подписчики.

"Шикарная попа у шикарной девушки", "Попа вышла на передний план и немножко Вас подзатмила", "Да такие ягодицы каждый хочет, чтоб гордиться!", - расхваливали подписчики.

Ранее Санта Димопулос поделилась рецептом, как похудеть быстро и без вреда для здоровья.