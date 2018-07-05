Надя Дорофеева показала стройную фигуру в купальнике, и похвасталась роскошным отдыхом

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в стильном купальнике и шляпе. Певица показала, какой у них завтрак и вид из номера.

"Чтобы мне начать отдыхать на отдыхе - это целое дело. Первых дня 3 - я не могу расслабиться , все думаю о проектах , которые предстоят, о новых планах группы ( будет много интересного ..) . И наверно только сегодня я начала думать о том , что пора бы позагорать и поесть", - написала артистка.

Поклонники посоветовали певице расслабиться и получать удовольствие от отдыха.

"С проектами ничего не будет, отдыхайте на здоровье", "Расслабься и отдыхай", "Вау, фото просто супер", "Надюша, отдыхай! Проекты и планы, это конечно хорошо, но и тебе нужно расслабиться! Мы любим тебя!", - писоветовалисали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева умилила фанатов семейным фото с мужем.