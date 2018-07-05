Пенные бои устроили на киевском пляже красотки в купальниках с конкурса "Мисс Украина": видео

Пенные бои и испытание пляжным патрулем – так в Киеве проверяли выносливость претенденток на звание "Мисс Украина".

Соревнования прошли на пляже. Полсотни красоток в купальниках продемонстрировали не только стройные тела, но и свою физическую подготовку. Девушки играли в волейбол, перетягивали канат в пене и даже бегали наперегонки. Из них выберут только 25 счастливец, которые и возьмут участие в конкурсе красоты.

От претенденток требовались продемонстрировать характер, харизму и умение находить выход из различных ситуаций – ведь, по словам членов жюри, при отборе учитываются не только внешние данные, но и личностные качества, их увлечения.

Как сообщалось, Испанию на конкурсе "Мисс Вселенная" представит модель-трансгендер. Анджела Понсе добилась права участия в международном конкурсе, выиграв национальный отбор.

Напомним, организаторы "Мисс Америка" отказались от дефиле в купальниках. Теперь больше внимания будут обращать на внутренний мир девушек.