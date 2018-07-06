Девушка дня Instagram: обворожительная брюнетка с утонченной фигурой Ирина Дрейт

Известной российской модели Ирине Дрейт 22 года, она родилась в Москве. Несмотря на юный возраст, Ирина уже довольно популярна в соцсетях.

Ирина построила довольно успешную карьеру модели, она является менеджером Mavrin models и совладельцем известной студии Mavrin studios. Дрейт ведет очень активный образ жизни, как и подобает настоящей топ-модели. Девушка часто путешествует как по работе, так и для отдыха.