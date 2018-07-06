Экс-невестка Ющенко "светанула" грудью на пляже: фото

Елизавета, бывшая жена Андрея Ющенко (сына третьего президента Украины Виктора Ющенко) и сестра известной телеведущей Маши Ефросининой опубликовала в Сети откровенный пляжный снимок, сделанной на одном из дорогих курортов Монако.

Фото был опубликовано на странице девушки в социальной сети Instagram. Елизавета запечатлена в элегантном купальнике, выгодно подчеркивающим ее бюст.

Напомним, ранее Андрей Ющенко рассказал о том, почему он развелся с женой Елизаветой.