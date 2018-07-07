Эротическая комедия за миллион гривен: в Украине снимут фильм по роману известной писательницы

Во Львове началось кинопроизводство короткометражного фильма "Пор'ядна львівська пані" (авторская орфография).

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Кристи Фильм" контракт о предоставлении кинопроекту финансовой господдержки на сумму 995 тысяч гривен, что и составляет общую стоимость производства ленты, сообщает пресс-служба Госкино.

"Кинопроект "Пор'ядна львівська пані" стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино. Короткометражный игровой фильм Натальи Пасеницкой – это эротическая комедия по мотивам одноименной книги известной украинской писательницы Любы Клименко. Автор сценария ленты - Марина Медникова, продюсер - Юрий Минзянов", - говорится в сообщении.

По сюжету киноленты, Пенелопа - современная интеллигентная женщина, - живет во Львове и работает в архиве. Она живет по привычной схеме "семья - работа". Но все меняется, когда в архив приезжает в командировку молодой доктор наук Дмитрий Остромирский. Встреча героев приводит к безумным страстям и безумным поступкам.

По словам продюсера фильма Юрия Минзянова, самый главный месседж фильма - не надо жить не своей жизнью, не надо бояться перемен, не надо бояться встретить искреннее и нежное чувство любви, которое меняет всю жизнь, потому что люди должны приносить удовольствие и счастье друг другу.

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