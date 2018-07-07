"Нагота - божественна!": Анфиса Чехова опубликовала жаркие фото топлес

40-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась пикантными фото с отдыха в Греции.

На своей странице в Instagram она поделилась серией фото, на которых она запечатлена топлес в одних трусах. Свою пышную грудь Чехова придержала рукой.

"И, да, я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Тело, которое мы носим-прекрасно! Нагота - божественна! Предлагаю начать любить себя без всяких но и если! Ведь так тяжело жить с тем, что самый близкий и единственно верный тебе человек, всю жизнь тебя стыдится и прячет под толщей нелепых одежд!", - написала Чехова.

Поклонники расхвалили формы ведущей, назвав ее фигуру идеальной.

"Шикарная фигура!", "Фигура бомба", "Красивая у вас фигура, женственная", "Анфиса, Ваша сексуальность просто космос", - расхваливали юзеры.

Ранее Анфиса Чехова призналась, какую часть тела мужчины считает самой сексуальной.