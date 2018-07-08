"Настя — секси". Каменских покрасовалась в Голливуде, фото

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографии с Голливуда (район американского Лос-Анджелеса).

Снимки были сделаны в концертном зале "Голливудская чаша", они собрали более 100 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена в белой маечке с глубоким декольте, в черных штанах и в кроссовках.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Хорошие фото, Настя — секси", — написал vitaliydoctor_1996. "Хорошая улыбка, добрая", — считает miklbymer8479. "Конфетка", — отметил dlma87.

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве.