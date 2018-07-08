"Низкий вам поклон". Российские звезды "сладко" прокомментировали фиаско РФ на ЧМ-2018

Ряд российских звезды в Сети "сладко" прокомментировали проигрыш сборной РФ в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу 2018 команде Хорватии.

В частности, юморист, телеведущий, актер Максим Галкин в Instagram поблагодарил футболистов, за то, что подарили россиянам те чувства, которые они давно не испытывали.

По его словам, речь идет о "чувствах единения нации не по отношению к подвигу дедов, а по отношению к делам современников". "Низкий вам поклон за это. Мы счастливы", — отметил артист.

Жена ведущего — певица Алла Пугачева — в соцсети написала, что "проигрыш иногда бывает и победным". "Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!!!", — говорится в сообщении.

Фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович на своей странице призналась в любви футболистам и считает, что игра была потрясающей.

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак у себя в аккаунте выразила поддержку нападающему Федору Смолову, который не реализовал пенальти.

"Я хочу послать лучи поддержки… Федору Смолову. Я ненавижу, когда начинается травля… Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни, поверьте, будет свой "плохой пенальти" и свой период "никак-себя-не-проявил", в такие моменты надо глубоко вдохнуть, выдохнуть и идти дальше", — полагает политик.

Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская команда победила испанскую, пробилась в четвертьфинал турнира, а 7 числа уступила хорватам в Сочи и вылетела.