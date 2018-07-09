В шляпе и узком купальнике: американская модель сверкнула грудью

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в большой шляпе, лифчике от купальника и в штанах на фоне воды.

Манекенщица опубликовала снимки на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделан.

На фото девушка позирует в лифчике, который не полностью прикрывает грудь, в наряде также отчетливо видно ее плоский животик.

Ратаковски дополнила образ массивными серьгами и нетолстой цепочкой. Снимки модели за 13 часов собрали более 662 тысяч лайков.

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.