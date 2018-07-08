Джей Ло сексуально показала пресс в спортзале: фото

Американская певица Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала свою стройную фигуру во время занятий в тренажерном зале.

Для новых фото, опубликованных в Instagram, звезда подобрала стильный образ: обтягивающие лосины и свободный топ с кроссовками белого цвета.

Судя по снимкам, звезда тренируется с тяжелыми гантелями, но при этом не забывает сексуально позировать перед фотокамерой.

Лопес часто демонстрирует, что активно занимается спортом и поддерживает эффектную фигуру с помощью здорового питания.

Под фотографией в Instagram баскетболист Алекс Родригес оставил лаконичный и страстный комментарий: "Hot" ("Горячая"), который приглянулся множеству поклонников певицы.

Напомним, Лопес представила на суд публики свой новый музыкальный клип на трек Dinero, что переводится как "деньги", где продемонстрировала страстные образы.