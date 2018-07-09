Настя Каменских в США "засветила" голые зад и тело: фото

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, показала фанатам очередную порцию откровенных фото.

Площадкой для публикации певица выбрала раздел Stories в социальной сети Instagram. Каменских, которая находится сейчас в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), сперва сфотографировалась в гостинице в крайне узком бикини, оголяющем ее ягодицы.

Затем певица снялась в том же купальнике, но лицом к камере. Апогеем небольшой откровенной фотосессии стал снимок, на котором Каменских запечатлена спиной в полумраке − уже вовсе обнаженной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Настя Каменских поразила откровенным нарядом на фестивале Atlas Weekend.