Слишком горячо: модель Кейт Аптон позировала на видео топлес

Кейт позировала для издания Sports Illustrated Swimsuit.
Американская модель и звезда глянцевых журналов для мужчин Кейт Аптон позировала топлес для китайского фотографа Ю Цая. Она поблагодарила его за то, что он "действительно знает, как снимать тело и сделать тебя самой красивой".
Видео с бэкстейджа фотосессии, которая прошла на острове Аруба в Карибском море, опубликованы на странице издания для издания Sports Illustrated Swimsuit в Instagram.
Девушка позировала в воде лишь в низе золотистого купальника с бахромой, а свою пышную грудь придерживала рукой, сексапильно смотря в камеру, и соблазняя зрителя.
Также девушка на своей странице в Instagram балует подписчиков не менее откровенными видео – в честь своего 26-летия она подразнила фанатов видео топлес на фоне воды.
Ранее Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной в мире.