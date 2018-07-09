Слишком горячо: модель Кейт Аптон позировала на видео топлес

Американская модель и звезда глянцевых журналов для мужчин Кейт Аптон позировала топлес для китайского фотографа Ю Цая. Она поблагодарила его за то, что он "действительно знает, как снимать тело и сделать тебя самой красивой".

Видео с бэкстейджа фотосессии, которая прошла на острове Аруба в Карибском море, опубликованы на странице издания для издания Sports Illustrated Swimsuit в Instagram.

Девушка позировала в воде лишь в низе золотистого купальника с бахромой, а свою пышную грудь придерживала рукой, сексапильно смотря в камеру, и соблазняя зрителя.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 4 Июл 2018 в 6:45 PDT

Также девушка на своей странице в Instagram балует подписчиков не менее откровенными видео – в честь своего 26-летия она подразнила фанатов видео топлес на фоне воды.

Публикация от Kate Upton (@kateupton) 11 Июн 2018 в 3:51 PDT

Ранее Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной в мире.