"Попка супер": Надя Дорофеева в нижнем белье похвасталась стройной фигурой

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует боком в сером нижнем белье без макияжа.

Одни поклонник посчитали, что Дорофеева беременна, так как заметили слегка выступающий животик, другие же поспорили с ними, отметив, что артистка просто поправилась на отдыхе.

"Поправилась немного", "Нереальная фигура и без макияжа топчик", "Беременна?", "Попка супер, поэтому и стесняться нечего", "Это пресс, или она беременна?", - писали поклонники.

Ранее в Сети расхвалили новое яркое фото Нади Дорофеевой с отдыха.