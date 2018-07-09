Горячая plus size модель Эшли Грэм показала грудь для женского единства: видео

Одна из самых известных plus size моделей мира, американка Эшли Грэм снялась топлесс для рекламы купальников.

Как сообщает Maxim, эффектная фотомодель уже в четвертый раз сотрудничает с брендом Swimsuits for All, купальники которого ярко демонстрирует.

В рекламе Грэм позирует полуобнаженной, а также в элегантном черном монокини с завязками. Она заявила, что эти съемки посвятила женскому единству.

"Я всегда стремилась поднять тему инклюзивности и вдохновить женщин быть едиными, а не разделяться по размеру, указанному на бирке", - говорит звезда.

Напомним, ранее Грэм показала эффектные снимки с отдыха у бассейна и в воде.