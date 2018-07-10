Девушка дня Instagram: горячая канадская модель Беатрис Бушар

Беатрис Бушар – сестра-близняшка знаменитой теннисистки Эжени Бушар. Девушка не занимается регулярно спортом, любит посещать клубы, и пьет алкоголь, но при этом выглядит она ни чуть не хуже знаменитой сестры.

Беатрис работает моделью и больше всего любит позировать перед камерами в бикини. Беатрис публикует гораздо чаще откровенные фотографии, в отличие от Эжени, но это, наверное, их единственное отличие друг от друга.