Алла Пугачева поделилась интимными подробностями жизни с Максимом Галкиным

10 июля 2018, 15:50

Примадонна впервые за последние 10 лет дала большое интервью.

Примадонна впервые за последние 10 лет дала большое интервью

Легендарная российская певица Алла Пугачева в откровенном интервью актеру Олегу Меньшикову рассказала о своих детях – 4-летних двойняшках Гарри и Лизе, и о жизни с мужем Максимом Галкиным.

Видео появилось на канале Олега Меньшикова в YouTube – актер с недавних пор ведет разговоры о личном со звездами.

Как призналась Пугачева, они с супругом спят в разных комнатах - в подмосковной деревне Грязь, где пародист построил дом в готическом стиле, у каждого члена семьи есть своя комната.

"Макс у меня мечтатель. Он вот хотел себе в детстве замок, и когда появились деньги, решил его построить. Хотя я изначально была против. Эти гаргульи около входа пугали меня, да и сам дизайн казался странным. Но дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было", – поделилась певица.

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По словам Пугачевой, она сомневалась, сможет ли она спокойно состариться с молодым мужем – ведь с Галкиным у них разница в 27 лет. Однако сейчас артистка уверенно заявляет: она счастлива.

"Я ему тогда сказала: "Макс, я смогу с тобой нормально состариться и ни о чем не переживать?". Он на меня так серьезно посмотрел и сказал, что я могу ни о чем не переживать. Я ведь впервые почувствовала себя счастливой в браке. Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У меня мужья-то какие были. Один директор, другой вообще... Ну, с Филей все понятно. С Филей надо было. А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, с чувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло. Это ж сколько мужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его", - заявила Примадонна.

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Легендарная артистка призналась, что не приветствует то, что Галкин снимает их детей на видео, и выкладывает на всеобщее обозрение в Instagram. Комментаторы предрекают их дочери Лизе судьбу актрисы, а сама Пугачева призналась, что только присматривается и изучает своих детей.

"Мы с Максом стараемся не давить на детей, смотреть на них, изучать характеры. Вот я на Лизу смотрю уже пятый год, и она такая артистка. Все ею так восхищаются, а я бы вообще не выставляла ее в Сети. Но тут Макс снимает, он настаивает. Но я до сих пор не понимаю, кем станет Лиза. Может она такая российская Бриджит Бардо, а может будет вообще математиком, потому что она любит все эти цифры, схемы. Я пока изучаю своих детей", - отметила певица.

Примадонна призналась, что сейчас хочет уделять все свое время супругу и детям, о возвращении на сцену она пока не думает – хотя и не отрицает вероятности, что когда-нибудь вернется на большую сцену.

Ранее Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом на новом фото.

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певица интервью Алла Пугачева Максим Галкин Олег Меньшиков
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