"Ну наконец-то нормальное эрофото!": Надя Дорофеева сверкнула грудью на новом снимке

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует в красном купальнике, шутливо сделав губы уточкой, стоя рядом с огромной надувной желтой уткой.

Таким образом, певица сообщила о скидках в своем магазине одежды.

Поклонники восхитились снимком, а еще больше – грудью певицы, оставит сотни комментариев ее фигуре и формам.

"Какая милая Утя", "Ну наконец-то нормальное эрофото!", "Топ сиськи, Надь", "Как всегда прекрасна, всегда знаешь, чем порадовать нас ", - расхвалили фанаты.

Ранее Надя Дорофеева в нижнем белье похвасталась стройной фигурой.