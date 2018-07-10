Ким Кардашьян в нижнем белье похвасталась пышной грудью, фото

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена лежащей в сером нижнем белье, в центре внимания оказалась ее пышная грудь.

Артистка опубликовала соблазнительный снимок на своей странице в Instagram, за день он собрал более 2 миллионов 900 тысяч лайков.

"Утро понедельника", — подписала фото манекенщица.

Ранее сообщалось, что в США Ким Кардашьян-Уэст встретилась с президентом страны Дональдом Трампом, они поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров. Посмотреть фото с мероприятия можно здесь.