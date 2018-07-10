"Позитивчик". Настя Каменских в США покрасовалась в коротком наряде, фото

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть жизнерадостные фотографии, на которых она запечатлена в легком коротком пестром наряде.

Снимки были сделаны в американском городе Лос-Анджелес, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото за день собрали более 200 тысяч лайков, их по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Позитивчик", — считает yahshinianyuliya123. "Старые коленки", — отметила ximeranna. "Такая искренняя", — написала manya.boguslavka.

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве.